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Гол Ярмоленко принес «Вест Хэму» победу над «Челси» в матче АПЛ
Спорт-Экспресс
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"Вест Хэм" обыграл "Челси" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.В источнике
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Гол Ярмоленко принёс «Вест Хэму» победу над «Челси»

Metaratings 17:22
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«Вест Хэм» благодаря голу Ярмоленко обыграл «Челси»

Футбол России 17:10
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Ярмоленко забил победный мяч «Вест Хэма» в матче с «Челси»

Sportbox.RU 17:09
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