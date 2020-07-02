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Гол Ярмоленко принес «Вест Хэму» победу над «Челси» в матче АПЛ
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"Вест Хэм" обыграл "Челси" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.В источнике
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Гол Ярмоленко принёс «Вест Хэму» победу над «Челси»

Metaratings 17:22
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«Челси» второй раз в сезоне проиграл «Вест Хэму» – 2:3. Ярмоленко забил победный гол на 89-й минуте

Sports.ru 17:11
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«Вест Хэм» благодаря голу Ярмоленко обыграл «Челси»

Футбол России 17:10
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