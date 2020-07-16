НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Рубин» и «Ростов» сыграли вничью«Динамо» будет обязано выкупить Игбуна у «Уфы»«Уфа» примет «Динамо» в 29-м туре чемпионата России«Динамо» обыграло «Уфу» в матче 29-го тура РПЛВ столице Башкирии стартует продажа билетов на матч «Уфа»-«Динамо»ГлавноеДевять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом«Динамо» обыграло «Уфу» в матче РПЛМатч между «Зенитом» и «Спартаком» могут отменитьВалерий Карпин: В первом тайме были силы, а во втором подселиЦСКА и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛГазета.Ru«Динамо» обыграло «Уфу» в матче РПЛSports.ru17Sports.ruMetaratingsBookmaker-ratings.ruFootballHDОбщественная служба новостейМатч ТВRT на русскомODDS.ruSportbox.RUНева СпортЕвро-футбол.руСпорт-ЭкспрессГазета.RuРеальное времяГазета Республика БашкортостанФутбол РоссииBobsoccerМосковское "Динамо" обыграло "Уфу" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч за бело-голубых забил Жоаозиньо.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Гол Жоаозиньо с пенальти принес «Динамо» победу над «Уфой»Советский спорт 12:58Кирилл Новиков: у «Динамо» не всё получалось, но характер есть!Чемпионат 13:28Рыков был признан лучшим игроком встречи с «Уфой»Футбол России 13:08рекламаЕщё по теме«Рубин» и «Ростов» сыграли вничью«Динамо» будет обязано выкупить Игбуна у «Уфы»«Уфа» примет «Динамо» в 29-м туре чемпионата России«Динамо» обыграло «Уфу» в матче 29-го тура РПЛВ столице Башкирии стартует продажа билетов на матч «Уфа»-«Динамо»ГлавноеДевять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом«Динамо» обыграло «Уфу» в матче РПЛМатч между «Зенитом» и «Спартаком» могут отменитьВалерий Карпин: В первом тайме были силы, а во втором подселиЦСКА и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛНовости