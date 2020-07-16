«Динамо» обыграло «Уфу» в матче РПЛ

Московское "Динамо" обыграло "Уфу" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч за бело-голубых забил Жоаозиньо.