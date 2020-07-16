НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
«Динамо» обыграло «Уфу» в матче РПЛ
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • Bookmaker-ratings.ru
  • FootballHD
  • Общественная служба новостей
  • RT на русском
  • ODDS.ru
  • Нева Спорт
  • Евро-футбол.ру
  • Спорт-Экспресс
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
  • Реальное время
  • Football-fun.ru
  • Футбол России
  • Bobsoccer
Московское "Динамо" обыграло "Уфу" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч за бело-голубых забил Жоаозиньо.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Гол Жоаозиньо с пенальти принес «Динамо» победу над «Уфой»

Советский спорт 12:58
alt

Гол Жоаозиньо с пенальти принёс «Динамо» победу в матче с «Уфой»

Чемпионат 12:58
alt

Рыков был признан лучшим игроком встречи с «Уфой»

Футбол России 13:08
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости