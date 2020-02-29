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Газета.RuГазета.Ru
Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире
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Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости". Игрок отличился в матче с "Шемроком".В источнике
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