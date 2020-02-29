Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире

Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости". Игрок отличился в матче с "Шемроком". В источнике