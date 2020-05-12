Голкипер «Крыльев Советов» Фролов оштрафован за критику Путина

Голкипер самарских "Крыльев Советов" Евгений Фролов оштрафован на 1,4 млн рублей за критику в адрес президента России Владимира Путина, передает "Чемпионат.com".