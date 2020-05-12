НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Голкипер «Крыльев Советов» Фролов оштрафован за критику Путина
ODDS.ru
  • Piter.tv2:04
Голкипер самарских "Крыльев Советов" Евгений Фролов оштрафован на 1,4 млн рублей за критику в адрес президента России Владимира Путина, передает "Чемпионат.com".В источнике
20
Подробнее о событии
alt

Савин назвал сумму штрафа вратаря «Крыльев Советов» Фролова за критику Путина

Metaratings 09:40
alt

Депутат Лебедев назвал предательством и бредом решение «Крыльев» оштрафовать Фролова

Чемпионат 09:45
alt

Савин заявил, что «Крылья Советов» оштрафовали вратаря Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес Путина

Sport24.ru 08:40 
реклама
Главное
Новости