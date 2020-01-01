НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Ромеро может перейти в «Валенсию»
Матч ТВ
  • Матч ТВ
Вратарь Серхио Ромеро намерен покинуть "Манчестер Юнайтед".В источнике
Подробнее о событии
alt

Ромеро может перейти в «Валенсию»

Матч ТВ 05:20
alt

Вратарь Ромеро может сменить «Манчестер Юнайтед» на «Валенсию»

Вести.Ru 03:17
alt

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Ромеро может перейти в «Валенсию»

Soccer.ru 03:15
реклама
Главное
Новости