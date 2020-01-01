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Голкипер «Тамбова» Шелия перейдёт в «Ахмат»
Sports.ru
  • ГТРК Тамбов0:46
Голкипер "Тамбова" Гиорги Шелия в ближайшее время покинет клуб.В источнике
Подробнее о событии
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Шелия перейдет из «Тамбова» в «Ахмат» вместо Городова

Sports.ru 30 июля в 02:50
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СМИ: Голкипер «Тамбова» Шелия перейдет в «Ахмат»

Bookmaker-ratings.ru 29 июля в 04:36
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Источник: Шелия сменит «Тамбов» на «Ахмат»

Матч ТВ 29 июля в 04:29
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