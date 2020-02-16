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Голкипер «Тампы» Василевский установил историческое достижение в НХЛ
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Голкипер "Тампы-Бэй Лайтнинг" и сборной России Андрей Василевский установил историческое достижение в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).В источнике
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Подробнее о событии
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Василевский – 6-й в истории НХЛ вратарь без поражений в основное время в 21+ матче подряд

Sports.ru 22:52
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Василевский обновил свой рекорд в «Тампе» по серии без поражений в основное время

Матч ТВ 20:04
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«Тампа» обыграла «Филадельфию». Кучеров и Проворов забросили по шайбе, Василевский признан первой звездой

Sportbox.RU 18:50
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