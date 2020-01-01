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Голкипер сборной Ирана отреагировал на инцидент с Дзюбой и Азмуном
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Люди в Иране прекрасно понимают, что Азмун и Дзюба шутили. Они были счастливы чемпионству с "Зенитом", решили так в шутку отпраздновать.В источнике
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Вратарь сборной Ирана: «В Иране прекрасно понимают, что Азмун и Дзюба шутили. Думаю, Сердару ничего не будет»

Sports.ru 11:11
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Вратарь сборной Ирана объяснил, почему Азмуну ничего не грозит за шутку с Дзюбой

Спорт день за днем 06:41
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Журналист Хирани: «Азмуну грозит 100 ударов плетью, но я не думаю, что это применимо к игроку „Зенита“»

Евро-футбол.ру 06:39
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