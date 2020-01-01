Голкипер сборной Ирана отреагировал на инцидент с Дзюбой и Азмуном

Люди в Иране прекрасно понимают, что Азмун и Дзюба шутили. Они были счастливы чемпионству с "Зенитом", решили так в шутку отпраздновать.