НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Evo-rus.comEvo-rus.com
Голкипер сборной России по футболу заявил о «продаже СССР американцам»
Спорт день за днем
  • Спорт день за днем
  • РБК
  • RT на русском
  • Evo-rus.com
Голкипер сборной России и команды «Зенита» Андрей Лунев рассказал, что больший негатив испытывает к тем людям, которые осмелились продать СССР американцам.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Футболист сборной России высказался о «продаже СССР американцам»

Lenta.ru 05:33
alt

Голкипер сборной России по футболу заявил о «продаже СССР американцам»

Evo-rus.com 04:33
alt

Вратарь сборной России Лунёв: Негатив испытываю к людям, которые продали СССР американцам

Накануне.Ru 05:25
реклама
Главное
Новости