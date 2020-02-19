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Голландский игрок «Краснодара» восхитился российской медициной
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Полузащитник "Краснодара" Тонни Вильена рассказал, что его жена будет рожать в России, а не в Голландии. Вильена перешел в "Краснодар" летом 2019 года из "Фейенорда".В источнике
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Голландский игрок «Краснодара» восхитился российской медициной

РИА Новости 06:33
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«Здесь отличная медицина. Рад, что жена будет рожать в Краснодаре». Вильена влюбился в Россию

Sport24.ru 05:20
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