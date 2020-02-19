Голландский игрок «Краснодара» восхитился российской медициной

Полузащитник "Краснодара" Тонни Вильена рассказал, что его жена будет рожать в России, а не в Голландии. Вильена перешел в "Краснодар" летом 2019 года из "Фейенорда".