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Голосов подписал новый контракт со «Спартаком»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Нева Спорт
  • Газета.Ru
Защитник Илья Голосов подписал новый контракт с московским "Спартаком", сообщается на сайте футбольного клуба. Новое соглашение с 18-летним футболистом рассчитано до лета 2024 года.В источнике
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«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Голосовым

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«Спартак» объявил о продлении контракта с защитником Голосовым

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