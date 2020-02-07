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Головин опустился в списке самых высокооплачиваемых игроков «Монако»
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Сегодня стал известен список из десяти самых высокооплачиваемых игроков «Монегасков». В этом рейтинге есть и российский полузащитник Александр Головин.В источнике
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11 самых высокооплачиваемых футболистов в Лиге 1 играют в «ПСЖ». Неймар – первый, Паредес – 10-й

Sports.ru 05:29
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Неймар - самый высокооплачиваемый игрок Лиги 1, Паредес - в топ-10

Евро-футбол.ру 05:17
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Паредес попал в десятку самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1

Чемпионат 05:10
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