«Монако» переиграл «Монпелье». Головин отметился голевой передачей

В рамках 25-го тура французской Лиги 1 "Монако" обыграл "Монпелье". Россиянин Александр Головин провел на поле 87 минут и отметился голевой передачей. На данный момент "Монако" идет на пятом месте, а "Монпелье" - на шестом.