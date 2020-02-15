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«Монако» переиграл «Монпелье». Головин отметился голевой передачей
Metaratings
  • Мой Брянск0:49
В рамках 25-го тура французской Лиги 1 "Монако" обыграл "Монпелье". Россиянин Александр Головин провел на поле 87 минут и отметился голевой передачей. На данный момент "Монако" идет на пятом месте, а "Монпелье" - на шестом.В источнике
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«Монако» выиграл три игры подряд впервые с 2018 года

Футбол России вчера в 01:12
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«Йоветич, Головин, Слимани, Бен Йеддер — высший класс». Французские СМИ о победе «Монако»

Спорт-Экспресс вчера в 03:30
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«Монако» выиграл 3 матча подряд в чемпионате Франции впервые с мая 2018 года

Sport24.ru 14 февраля в 20:59 
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