НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Зенит» одержал победу над «Уралом» со счетом 7:1 в матче РПЛКХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-оффЙоханнес Бе выиграл Кубок мира по биатлонуРоналду бесплатно отдаст свои отели в Португалии под больницыГлава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона состоитсяProstoProSportГоловин продлил контракт с «Монако»RT на русском19RT на русскомМатч ТВРБКСпорт день за днемSoccernews.ruMetaratingsSports.ruГазета КемероваFootballHDВести.RuТК ЗвездаНева СпортLiveSport.ruСпорт-ЭкспрессГазета.RuФутбол РоссииРоссийская газетаЧемпионатИзвестияГоловин перебрался в «Монако» из ЦСКА летом 2018-го. Тогда французский клуб перечислил российской команде за футболиста порядка 30 миллионов евро. Предыдущий контракт Головина с «Монако» действовал до 30 июня 2023-го.В источнике Комментировать7Подробнее о событии «Сан-Хосе» продлил контракт с ШимекомСпорт-Экспресс 02:00«Монако» объявил о продлении контракта с ГоловинымMetaratings вчера в 15:52«Монако» продлил контракт с ГоловинымСоветский спорт вчера в 12:41 рекламаГлавное«Зенит» одержал победу над «Уралом» со счетом 7:1 в матче РПЛКХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-оффЙоханнес Бе выиграл Кубок мира по биатлонуРоналду бесплатно отдаст свои отели в Португалии под больницыГлава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона состоитсяНовости