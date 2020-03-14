Головин продлил контракт с «Монако»

Головин перебрался в «Монако» из ЦСКА летом 2018-го. Тогда французский клуб перечислил российской команде за футболиста порядка 30 миллионов евро. Предыдущий контракт Головина с «Монако» действовал до 30 июня 2023-го.