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Головин продлил контракт с «Монако»
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Полузащитник сборной России Александр Головин подписал новое соглашение с «Монако». Согласно свежему договору, российский хавбек останется в стане монегасков до 30 июня 2024 года.В источнике
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Головин — лидер «Монако» по количеству игрового времени

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В новом контракте Головина отсутствует сумма отступных

Sport.ru вчера в 16:28
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