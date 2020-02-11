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Головин прокомментировал частые замены тренеров в «Монако»
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Российский полузащитник французского "Монако" Александр Головин выссказался по поводу своего отношения к частым сменам тренероов в клубе, за который он выступает.В источнике
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Головин объяснил, почему отошёл от изучения французского языка

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