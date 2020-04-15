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Головин рассказал, как проходит его самоизоляция в Калтане
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sport24.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Soccer.ru
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Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что практически не покидает стены родного дома в Калтане во время пандемии коронавируса.В источнике
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Головин рассказал, как проходит его самоизоляция в Калтане

RT на русском 14:31
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Головин рассказал о том, как проводит время на самоизоляции

Газета.Ru 14:29
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Головин рассказал о самоизоляции в Калтане

ProstoProSport 14:00 
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