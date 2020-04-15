Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, чем занимается в период самоизоляции в Калтане. «Две недели обязательного карантина, которые положены всем, кто приезжал в Россию из других стран, уже прошли, но я всё равно практически не выхожу из дома. Соблюдаю режим самоизоляции.