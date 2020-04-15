Александр Головин российский футболист

Уже прошли две недели обязательного карантина, но я всё равно почти не выхожу из дома. Соблюдаю режим самоизоляции. Понимаю, сейчас необходимо потерпеть и просто ждать, когда ситуация нормализуется. Как провожу время? Ничего особенного компьютер, фильмы, сериалы. Общаюсь с родными и близкими.