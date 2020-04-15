Головин рассказал о самоизоляции в Калтане
Российский хавбек «Монако» Александр Головин сообщил, что после возвращения в родной Калтан отсидел дома двухнедельный карантин. Сейчас он вправе выходить на улицу в магазин, но делает это крайне редко. В интервью «Чемпионату» Головин рассказал, что дисциплинированно «отбывает» режим самоизоляции.В источнике Уже прошли две недели обязательного карантина, но я всё равно почти не выхожу из дома. Соблюдаю режим самоизоляции. Понимаю, сейчас необходимо потерпеть и просто ждать, когда ситуация нормализуется. Как провожу время? Ничего особенного компьютер, фильмы, сериалы. Общаюсь с родными и близкими.
С чего всё начиналось
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, чем занимается в период самоизоляции в Калтане. «Две недели обязательного карантина, которые положены всем, кто приезжал в Россию из других стран, уже прошли, но я всё равно практически не выхожу из дома. Соблюдаю режим самоизоляции.
Комсомольская правда - Кемерово 01:33
Metaratings вчера в 15:54