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Головин рассказал о самоизоляции в Калтане
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Российский хавбек «Монако» Александр Головин сообщил, что после возвращения в родной Калтан отсидел дома двухнедельный карантин. Сейчас он вправе выходить на улицу в магазин, но делает это крайне редко. В интервью «Чемпионату» Головин рассказал, что дисциплинированно «отбывает» режим самоизоляции.В источнике
Александр Головин
российский футболист
Уже прошли две недели обязательного карантина, но я всё равно почти не выхожу из дома. Соблюдаю режим самоизоляции. Понимаю, сейчас необходимо потерпеть и просто ждать, когда ситуация нормализуется. Как провожу время? Ничего особенного компьютер, фильмы, сериалы. Общаюсь с родными и близкими.
С чего всё начиналось
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Головин рассказал о своей самоизоляции в Калтане

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, чем занимается в период самоизоляции в Калтане. «Две недели обязательного карантина, которые положены всем, кто приезжал в Россию из других стран, уже прошли, но я всё равно практически не выхожу из дома. Соблюдаю режим самоизоляции.
Чемпионат вчера в 13:36
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Футболист из Кузбасса Александр Головин рассказал о своей самоизоляции в Калтане

Комсомольская правда - Кемерово 01:33
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Футболист из Кузбасса Александр Головин рассказал о своей самоизоляции

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Головин рассказал, как проводит самоизоляцию в Кемеровской области

Metaratings вчера в 15:54
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