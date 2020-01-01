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Головин в анкете назвал любимыми российскими клубами ЦСКА и «Зенит»
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Стоит отметить, что в графе "Любимые клубы" футболист указал ЦСКА и "Зенит".В источнике
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Подробнее о событии
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«Зенит» отреагировал на сообщение о том, что является одним из любимых клубов Головина (фото)

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😲ЦСКА и «Зенит» – любимые клубы Головина, борщ – любимое блюдо. Анкета игрока «Монако»

Sports.ru 09:19
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Головин назвал «Зенит» одним из любимых клубов

Матч ТВ 09:08
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