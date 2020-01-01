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Головина ждут в «Монако» 11 мая
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Как стало известно «СЭ», полузащитник «Монако» Александр Головин должен вернуться в княжество к 11 мая. Затем, как предполагается, всем игрокам нужно будет сдать анализы на коронавирус.В источнике
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Александр Головин должен к 11 мая вернуться в «Монако»,

Футбол на Куличках 11:37
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Головина ждут в «Монако» 11 мая

Спорт-Экспресс 11:31
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