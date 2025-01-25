Виктор Гончаренко белорусский футболист

Три пенальти в наши ворота за последние два матча? Да тут больше. Еще в Ростове – два, в Краснодаре – один, в Сочи – один. Я уже сбился со счета, сколько пенальти в наши ворота поставили. А сейчас уже надежно стреляют дуплетом – два пенальти за игру.

Metaratings

16:06