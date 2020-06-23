Гончаренко больше не тренирует ЦСКА
Накануне, 22 июня, вечерняя тренировка прошла под руководством Сергея Овчинникова. Пресс-служба футбольного клуба ЦСКА сообщила о том, что главный тренер команды Виктор Гончаренко не будет готовить команду к следующему матчу из-за плохого самочувствия.В источнике
С чего всё начиналось
«Официально: В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с Зенитом, готовить команду к встрече с Динамо будет старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников», говорится в тексте пресс-службы.