Гончаренко больше не тренирует ЦСКА

Накануне, 22 июня, вечерняя тренировка прошла под руководством Сергея Овчинникова. Пресс-служба футбольного клуба ЦСКА сообщила о том, что главный тренер команды Виктор Гончаренко не будет готовить команду к следующему матчу из-за плохого самочувствия.