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ИА DixiNews // Новости МосквыИА DixiNews // Новости Москвы
Гончаренко больше не тренирует ЦСКА
Чемпионат
  • Моя Москва.онлайн0:45
«В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с «Зенитом», готовить команду к встрече с «Динамо» будет старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников», - заявила пресс-служба в официальном Twitter.В источнике
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С чего всё начиналось
«Официально: В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с Зенитом, готовить команду к встрече с Динамо будет старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников», говорится в тексте пресс-службы.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 10:51
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Овчинников провел вечернюю тренировку ЦСКА

Sports.ru вчера в 16:38
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