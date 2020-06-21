Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил руководству о желании покинуть команду. Однако отставка белорусского специалиста пока не принята руководством клуба.В источнике
С чего всё начиналось
Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей. ЦСКА набрал 36 очков в 23 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, а ранее работал в команде старшим тренером.