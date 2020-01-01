Виктор Гончаренко белорусский футболист

Был равный матч, не так много моментов. Много борьбы, микроэпизоды. Если ты не забиваешь, то жди обратного. Мы недостаточно надёжно чувствуем себя в центре защиты. Отсюда надо строить атаку. Сначала нам нужно решить проблемы там, а оттуда пойдёт строительство позиционной атаки.

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15:27