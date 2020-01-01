Гончаренко объяснил замену Влашича в матче с «Рубином»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал замену полузащитника Николы Влашича в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».В источнике Был равный матч, не так много моментов. Много борьбы, микроэпизоды. Если ты не забиваешь, то жди обратного. Мы недостаточно надёжно чувствуем себя в центре защиты. Отсюда надо строить атаку. Сначала нам нужно решить проблемы там, а оттуда пойдёт строительство позиционной атаки.RT на русском15:27