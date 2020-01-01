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Гончаренко объяснил замену Влашича в матче с «Рубином»
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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал замену полузащитника Николы Влашича в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».В источнике
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Виктор Гончаренко
белорусский футболист
Был равный матч, не так много моментов. Много борьбы, микроэпизоды. Если ты не забиваешь, то жди обратного. Мы недостаточно надёжно чувствуем себя в центре защиты. Отсюда надо строить атаку. Сначала нам нужно решить проблемы там, а оттуда пойдёт строительство позиционной атаки.RT на русском15:27
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Виктор Ганчаренко – о матче с «Рубином»: «Не забиваешь ты — жди ответ»

Матч ТВ 15:39
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Виктор Ганчаренко – о матче с «Рубином»: «Не забиваешь ты — жди ответ»

Sportbox.RU 15:39
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Гончаренко о поражении от «Рубина»: «Равный матч. Не забиваешь – жди обратного»

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