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Гончаренко назвал причины поражения ЦСКА в матче с «Рубином»
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Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко назвал причины поражения своей команды в матче пятого тура РПЛ с «Рубином». Об этом он поведал на пресс-конференции.В источнике
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Ганчаренко: «Нам нужно решить проблемы в центре защиты»

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Это было «фирменное» поражение ЦСКА. Куда теперь бежать Гончаренко?

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