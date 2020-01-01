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Гончаренко назвал причины поражения ЦСКА в матче с «Рубином»
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Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко назвал причины поражения своей команды в матче четвертого тура РПЛ с «Рубином». Об этом он поведал на пресс-конференции.В источнике
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