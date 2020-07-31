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Гончаренко негативно отреагировала на уход Косторной от Тутберидзе
Metaratings
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • RT на русском
  • Спорт-Экспресс
  • Нева Спорт
  • Sport24.ru
Тренер Инна Гончаренко высказалась об уходе фигуристки Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.В источнике
Инна Гончаренко
тренер
Могу сказать, что это поведение не состоявшейся личности, а подростка. Абсолютно неблагодарное поведение.Нева Спорт12:09
С чего всё начиналось
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Гончаренко: фигуристка Косторная повела себя неблагодарно по отношению к Тутберидзе

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная повела себя неблагодарно по отношению к тренеру Этери Тутберидзе, перейдя в группу Евгения Плющенко уже после проведенных сборов. Такое мнение ТАСС высказала российский тренер Инна Гончаренко.
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