Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная повела себя неблагодарно по отношению к тренеру Этери Тутберидзе, перейдя в группу Евгения Плющенко уже после проведенных сборов. Такое мнение ТАСС высказала российский тренер Инна Гончаренко.