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Гончаренко об Акинфееве в сборной: «Если Игорь решит, мы все будем за»
Чемпионат
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  • Sports.ru
Если Игорь решит, мы все будем за. Прекрасно понимаю его решение [закончить со сборной], которое он принял.В источнике
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Тренер ЦСКА порассуждал о возвращении Акинфеева в сборную России

Lenta.ru 15:00
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Гончаренко об Акинфееве в сборной: «Если Игорь решит, мы все будем за»

Sports.ru 14:58
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Гончаренко: если Акинфеев решит вернуться в сборную России, мы все будем за

Чемпионат 14:44
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