НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеКокорин дебютировал в составе «Спартака»«ПСЖ» в меньшинстве дома проиграл «Марселю»Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы, Квят стал седьмымПередача Василевского и два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛМедведева высказалась о своей неудаче на контрольных прокатахSports.ruГончаренко об Акинфееве в сборной: «Если Игорь решит, мы все будем за»Чемпионат2ЧемпионатSports.ruЕсли Игорь решит, мы все будем за. Прекрасно понимаю его решение [закончить со сборной], которое он принял.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Тренер ЦСКА порассуждал о возвращении Акинфеева в сборную РоссииLenta.ru 15:00Гончаренко об Акинфееве в сборной: «Если Игорь решит, мы все будем за»Sports.ru 14:58Гончаренко: если Акинфеев решит вернуться в сборную России, мы все будем заЧемпионат 14:44рекламаГлавноеКокорин дебютировал в составе «Спартака»«ПСЖ» в меньшинстве дома проиграл «Марселю»Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы, Квят стал седьмымПередача Василевского и два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛМедведева высказалась о своей неудаче на контрольных прокатахНовости