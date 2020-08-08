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Гончаренко прокомментировал травму Дзагоева
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Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о повреждении, полученном полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым во время матча с "Химками".В источнике
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Гончаренко оценил травму Дзагоева

Sport.ru вчера в 12:28
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Советский спорт вчера в 12:50
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Гончаренко о травме Дзагоева: «Зная его, может быть все что угодно. Ничего страшного нет, с его слов»

Sports.ru вчера в 11:25
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