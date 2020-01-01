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Гончаренко отреагировал на отсутствие Чалова в стартовом составе ЦСКА на дерби
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  • Спорт-Экспресс
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не стал объяснять причину отсутствия нападающего Федора Чалова в стартовом составе на дерби с «Локомотивом».В источнике
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ЦСКА — «Локомотив»: невероятный промах Чалова в концовке матча

Спорт-Экспресс 13:49
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Гончаренко отреагировал на отсутствие Чалова в стартовом составе ЦСКА на дерби

BetOn 12:26
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