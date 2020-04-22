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Гончаренко переживает, что болельщики не пойдут на стадион
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Главный тренер ЦСКА (Москва) Виктор Гончаренко высказал своё мнение о пандемии коронавируса. Слова белорусского специалиста передаёт пресс-служба ЦСКА.В источнике
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