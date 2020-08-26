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Гончаренко подвел итоги матча с «Краснодаром»
Футбол России
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Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", передает Sport24. Встреча закончилась со счетом 1:1.В источнике
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