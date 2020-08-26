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Гончаренко подвел итоги матча с «Краснодаром»
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Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", передает Sport24. Встреча закончилась со счетом 1:1.В источнике
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Виктор Ганчаренко: Мы хорошо поработали, но постоянно чего-то не хватает

ПФК ЦСКА вчера в 16:53
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Виктор Ганчаренко: «В Краснодаре всегда приятно играть, потому что тут открытый футбол»

Матч ТВ вчера в 16:13
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Гончаренко про 1:1 с «Краснодаром»: «Гимн атаке. ЦСКА хорошо поработал, но чего-то не хватает»

Sports.ru вчера в 16:07
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