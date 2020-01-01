НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЦСКА разгромил «Ахмат», «Локомотив» не смог победить «Сочи»Чалов полетел с ЦСКА на матч с «Ахматом»Акинфеев, Азмун и Влашич попали в символическую сборную 25-го тура РПЛГлушаков остался расстроен дисквалификацией на матч с ЦСКААкинфеев догнал Лоськова по количеству матчей в чемпионате РоссииГлавноеПятеро пилотов «Формулы 1» отказались вставать на коленоФК «Урал» сыграл в гостях вничью с «Уфой» 1:1Тедеско подвел итоги матча «Спартака» с «Тамбовом»«Реал» обыграл «Атлетик» в Примере благодаря голу Рамоса с пенальтиРубин — Оренбург 0:0 (1-й тайм)Soccernews.ruГончаренко высказался о победном матче ЦСКА с «Ахматом»Евро-футбол.ру12Евро-футбол.руBookmaker-ratings.ruВести.RuSports.ruГазета.RuMetaratingsСпорт-ЭкспрессФутбол РоссииЧемпионатСпорт день за днемRT на русскомToCryptoГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о победном матче 26-го тура РПЛ с "Ахматом" (4:0).В источнике Комментировать13Подробнее о событии После дерби ЦСКА повалил «Ахмат», забив 3 гола за 4 минуты. Гончаренко выиграл два матча подряд впервые с ноябряSports.ru вчера в 18:47Гончаренко: «Всё могло качнуться в другую сторону, но „Ахмат“ растерялся»Sport.ru вчера в 16:13Гончаренко: после первого гола мы поймали кураж и забили еще три мячаФутбол России вчера в 16:02рекламаЕщё по темеЦСКА разгромил «Ахмат», «Локомотив» не смог победить «Сочи»Чалов полетел с ЦСКА на матч с «Ахматом»Акинфеев, Азмун и Влашич попали в символическую сборную 25-го тура РПЛГлушаков остался расстроен дисквалификацией на матч с ЦСКААкинфеев догнал Лоськова по количеству матчей в чемпионате РоссииГлавноеПятеро пилотов «Формулы 1» отказались вставать на коленоФК «Урал» сыграл в гостях вничью с «Уфой» 1:1Тедеско подвел итоги матча «Спартака» с «Тамбовом»«Реал» обыграл «Атлетик» в Примере благодаря голу Рамоса с пенальтиРубин — Оренбург 0:0 (1-й тайм)Новости