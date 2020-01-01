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Гончаренко высказался о победном матче ЦСКА с «Ахматом»
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о победном матче 26-го тура РПЛ с "Ахматом" (4:0).В источнике
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Подробнее о событии
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После дерби ЦСКА повалил «Ахмат», забив 3 гола за 4 минуты. Гончаренко выиграл два матча подряд впервые с ноября

Sports.ru вчера в 18:47
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Гончаренко: «Всё могло качнуться в другую сторону, но „Ахмат“ растерялся»

Sport.ru вчера в 16:13
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Гончаренко: после первого гола мы поймали кураж и забили еще три мяча

Футбол России вчера в 16:02
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