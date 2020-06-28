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Гончаренко присутствует на матче с «Динамо» в ложе стадиона
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Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко присутствует на матче 24-го тура Российской премьер-лиги с «Динамо».В источнике
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