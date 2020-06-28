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Гончаренко продолжит работу в ЦСКА
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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко продолжит работу в команде, сообщает "Чемпионат.com". По информации издания, о возвращении специалиста будет объявлено 28 июня.В источнике
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