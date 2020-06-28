НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом в матче РПЛМосковское дерби с участием ЦСКА и «Динамо» завершилось вничьюВ пятницу «Зенит» проведет первый после перерыва домашний матчГанчаренко вернулся к исполнению обязанностей главного тренера ЦСКАЦСКА и «Динамо» объявили стартовые составы на матч РПЛГлавноеФедор Смолов забил гол в ворота «Барселоны»Гончаренко продолжит работу в ЦСКАХабиб поздравил Порье с победой над Хукером на UFC Vegas 4СМИ назвали нового главного тренера «Крыльев Советов»«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России по футболуГазета.RuГончаренко продолжит работу в ЦСКАSports.ru13Sports.ruSoccernews.ruRT на русскомСпорт БИЗНЕС OnlineСпорт-ЭкспрессOrelsport.ruФутбол РоссииSport24.ruMetaratingsСпорт день за днемЧемпионатГазета.RuSportliga.comГлавный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко продолжит работу в команде, сообщает "Чемпионат.com". По информации издания, о возвращении специалиста будет объявлено 28 июня.В источнике Комментировать3Подробнее о событии Гончаренко останется в ЦСКА до конца сезонаMetaratings 04:50Журналист Короткин: «Гончаренко остается в ЦСКА»Бомбардир.ру 04:45ЦСКА объявил о возвращении Виктора Гончаренко к работеЧемпионат 05:26рекламаЕщё по теме«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом в матче РПЛМосковское дерби с участием ЦСКА и «Динамо» завершилось вничьюВ пятницу «Зенит» проведет первый после перерыва домашний матчГанчаренко вернулся к исполнению обязанностей главного тренера ЦСКАЦСКА и «Динамо» объявили стартовые составы на матч РПЛГлавноеФедор Смолов забил гол в ворота «Барселоны»Гончаренко продолжит работу в ЦСКАХабиб поздравил Порье с победой над Хукером на UFC Vegas 4СМИ назвали нового главного тренера «Крыльев Советов»«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России по футболуНовости