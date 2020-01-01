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Гончаренко назвал главную проблему Чалова в этом сезоне
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Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре форварда своей команды Фёдора Чалова в текущем сезоне.В источнике
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Гончаренко: «У Чалова пропала та реализация, которая была раньше»

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Гончаренко рассказал о главной проблеме Чалова

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Гончаренко объяснил, в чём проблема Чалова

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