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Гончаренко рассказал о сильных сторонах Зайнутдинова и Фукса
Metaratings
  • Metaratings
  • Евро-футбол.ру
  • Спорт-Экспресс
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о новичках команды — полузащитнике Бахтиёре Зайнутдинове и защитнике Бруно Фуксе.В источнике
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Виктор Гончаренко: Фукс обладает хорошим первым пасом, агрессивен и умело вступает в отбор

Советский спорт 18:39
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Ганчаренко – о переходе Фукса: «У него хорошее начало атаки для защитника, что нам нужно»

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Гончаренко рассказал о новичках ЦСКА Зайнутдинове и Фуксе

Metaratings 14:59
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