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Гончаренко рассказал о сильных сторонах Зайнутдинова и Фукса
Metaratings
  • Metaratings
  • Евро-футбол.ру
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о новичках команды — полузащитнике Бахтиёре Зайнутдинове и защитнике Бруно Фуксе.В источнике
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Гончаренко рассказал о новичках ЦСКА Зайнутдинове и Фуксе

Metaratings 14:59
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Ганчаренко – о Зайнутдинове: «Он подходит под нашу стратегию, поскольку еще молод»

Евро-футбол.ру 14:45
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Виктор Гончаренко: «Зайнутдинов разнообразит игру ЦСКА. У Фукса хорошее начало атаки для защитника»

Sports.ru 14:12
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