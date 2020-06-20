Тренеру ЦСКА Гончаренко стало плохо после матча с «Зенитом»
Главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после поражения в матче 23-го тура чемпионата России против "Зенита", в котором его команда потерпела крупное поражение (0:4). О самочувствии Гончаренко рассказал один из его помощников Сергей Овчинников.В источнике Виктор Михайлович плохо себя почувствовал. Давайте не мучать человека. Поднялось давление. Нам было сложно перестроиться после двух быстрых голов. Сложилось так, как сложилось.Футбол России14:41