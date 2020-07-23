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Газета.RuГазета.Ru
Гончаренко: у ЦСКА появились хорошие возможности усилить команду
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • RT на русском
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  • Нева Спорт
  • Газета.Ru
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что клуб делает все возможное для усиления состава.В источнике
Подробнее о событии
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Гончаренко рассказал о появлении денег на трансферы в ЦСКА

Metaratings 07:52
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Виктор Гончаренко: «У ЦСКА появились очень хорошие возможности, чтобы точечно усилить команду»

Sports.ru 07:38
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Виктор Гончаренко: «У ЦСКА появились очень хорошие возможности, чтобы усилить команду точечно»

Спорт-Экспресс 07:14
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