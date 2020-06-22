Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей. ЦСКА набрал 36 очков в 23 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, а ранее работал в команде старшим тренером.