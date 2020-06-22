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Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом»
ФАН
  • Моя Москва.онлайн1:07
  • Мой Брянск0:52
  • Piter.tv0:19
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом» (0:4) в 23-м туре чемпионата России, сообщает журналист Вячеслав Короткин. По его информации, руководство «армейцев» до сих пор пытается убедить специалиста не покидать свой пост.В источнике
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С чего всё начиналось
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Гончаренко хочет уйти из ЦСКА. Руководство просит его остаться до конца сезона

Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей. ЦСКА набрал 36 очков в 23 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, а ранее работал в команде старшим тренером.
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