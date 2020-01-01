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Гончаренко: сбился со счета, сколько пенальти поставили в ворота ЦСКА
Евро-футбол.ру
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В матче 29-го тура РПЛ «Локомотив» – ЦСКА (2:1) главный арбитр встречи Евгений Турбин поставил два пенальти в ворота «армейцев». Оба 11-метровых удара реализовал Алексей Миранчук. В сезоне-2019/20 в ворота ЦСКА было назначено 16 пенальти, из которых соперники реализовали десять.В источнике
Виктор Гончаренко
белорусский футболист
Три пенальти в наши ворота за последние два матча? Да тут больше. Еще в Ростове – два, в Краснодаре – один, в Сочи – один. Я уже сбился со счета, сколько пенальти в наши ворота поставили. А сейчас уже надежно стреляют дуплетом – два пенальти за игру.Metaratingsвчера в 16:06
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