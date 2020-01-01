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Гончаренко устал считать пенальти в ворота ЦСКА
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В прямом эфире Youtube-канала РПЛ Гончаренко сказал, что в целом он доволен игрой команды в дерби. Рулевой ЦСКА согласился, что эти слова могут звучать странно, но он считает, что его подопечные играли с позиции силы и были лучше на поле.В источнике
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Виктор Гончаренко
белорусский футболист
Три пенальти в наши ворота за последние два матча? Да тут больше. Еще в Ростове – два, в Краснодаре – один, в Сочи – один. Я уже сбился со счета, сколько пенальти в наши ворота поставили. А сейчас уже надежно стреляют дуплетом – два пенальти за игру.Metaratings16:06
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«Уже дуплетом стреляют». Тренер ЦСКА раскритиковал судейство после проигранного дерби

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Гончаренко: сбился со счета, сколько пенальти поставили в ворота ЦСКА

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