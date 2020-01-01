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Гончаренко впервые показал свою маленькую дочь
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Нева Спорт
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко опубликовал у себя в Instagram фотографию маленькой дочери.В источнике
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"Моя любимица!" Гончаренко показал свою дочь

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«Моя любимица». Виктор Гончаренко опубликовал фото дочки

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